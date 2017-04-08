Москва, 8 апреля, 2017, 04:37 — ИА Регнум. Результаты матчей, которые российские клубы провели в Евролиге 8 апреля.

keijj44 Баскетбол

[[[flag-ru]]] ЦСКА (Москва) — [[[flag-gr]]] «Олимпиакос» (Греция) 90:86 (25:15 22:22 24:26 19:23)

ЦСКА (Москва) — «Олимпиакос» (Греция) (25:15 22:22 24:26 19:23) [[[flag-it]]] «Милано» (Италия) — [[[flag-ru]]] УНИКС (Казань) 68:91 (21:22 18:14 10:29 19:26)

Положение команд в розыгрыше мужской баскетбольной Евролиги по окончании регулярной части и перед этапом плей-офф можно посмотреть здесь.