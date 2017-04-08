Москва, 8 апреля, 2017, 03:39 — ИА Регнум. Фармпроизводители в добровольном порядке снизили цены на ряд жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП). Об этом 7 апреля сообщила Федеральная антимонопольная служба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«По итогам второго этапа международного сравнительного исследования цен на лекарства, проводимого ФАС во исполнение поручения президента России, фармпроизводители снизили в добровольном порядке 239 цен на лекарства для лечения ВИЧ-инфекции, туберкулеза, гепатитов В и С», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что за весь период мониторинга, по состоянию на 4 апреля 2017 года, снижено уже 378 цен на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП, закупаемые на федеральном уровне.

Как отметила замглавы Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская, с учётом снижения зарегистрированных цен в 2017 году минимальная экономия бюджетных средств при закупке лекарств для лечения ВИЧ-инфекции только для Минздрава России должна составить более 63 млн рублей, а снижение цен на лекарства программы «7 нозологий» позволит сэкономить не менее 5 млрд рублей.

Напомним, ранее в Росздравнадзоре сообщали, что по итогам 2016 года розничные цены на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших увеличились на 1,4%, что значительно ниже официального уровня инфляции. В 2015 году увеличение цен составило 8,8%.

В то же время розничные цены на лекарственные препараты, не включённые в перечень ЖНВЛП, выросли в 2016 году на 7,4% (в 2015 году — на 19,5%). В том числе по ценовым категориям: до 50 рублей — на 18,6% (в 2015 году — на 35,3%), от 50 до 500 рублей — на 8,6% (в 2015 году — на 22,9%), свыше 500 рублей — на 4,3% (в 2015 году — на 11,6%).

Снижение цен фармпроизводителями осуществляется в добровольном порядке во исполнение поручения президента России. Ранее Владимир Путин утвердил перечень поручений, касающихся создания информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок медицинских препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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