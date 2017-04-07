СМИ: Совет нацбезопасности США предложил Трампу ликвидировать Ким Чен Ына
Вашингтон, 8 апреля, 2017, 02:40 — ИА Регнум.
Совет по национальной безопасности при Белом доме представил президенту США Дональду Трампу доклад по возможным ответам на ядерную угрозу со стороны КНДР, передаёт NBC News.
Как сообщил телеканалу ряд источников в американской разведке и Пентагоне, в числе возможных вариантов действий рассматривается размещение части американского ядерного арсенала в Южной Корее и даже устранение северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Отмечается, что на столь радикальные меры предлагается пойти лишь в том случае, если США не удастся договориться с Китаем о совместных действиях, направленных на сдерживание Пхеньяна. Документ, как указывается, был специально подготовлен для главы Белого дома в преддверии визита в Вашингтон лидера КНР Си Цзиньпина.
Встреча лидеров двух стран состоялась 7 апреля. Как сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, Си Цзиньпин и Дональд Трамп договорились усилить кооперацию по вопросу ядерной программы Северной Кореи. По его словам, степень развития ядерного потенциала Пхеньяна вызывает у Вашингтона опасения.
Днём ранее советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, который недавно провел переговоры с замглавы МИД Южной Кореи Ким Хон Гюном, официально подтвердил планы Вашингтона по размещению в этой стране системы противоракетной обороны THAAD.
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