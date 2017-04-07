Вашингтон, 8 апреля, 2017, 02:40 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын — Дональд Трамп

Совет по национальной безопасности при Белом доме представил президенту США Дональду Трампу доклад по возможным ответам на ядерную угрозу со стороны КНДР, передаёт NBC News.

Как сообщил телеканалу ряд источников в американской разведке и Пентагоне, в числе возможных вариантов действий рассматривается размещение части американского ядерного арсенала в Южной Корее и даже устранение северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Отмечается, что на столь радикальные меры предлагается пойти лишь в том случае, если США не удастся договориться с Китаем о совместных действиях, направленных на сдерживание Пхеньяна. Документ, как указывается, был специально подготовлен для главы Белого дома в преддверии визита в Вашингтон лидера КНР Си Цзиньпина.

Встреча лидеров двух стран состоялась 7 апреля. Как сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, Си Цзиньпин и Дональд Трамп договорились усилить кооперацию по вопросу ядерной программы Северной Кореи. По его словам, степень развития ядерного потенциала Пхеньяна вызывает у Вашингтона опасения.

Днём ранее советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, который недавно провел переговоры с замглавы МИД Южной Кореи Ким Хон Гюном, официально подтвердил планы Вашингтона по размещению в этой стране системы противоракетной обороны THAAD.

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