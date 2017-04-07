Москва, 8 апреля, 2017, 02:18 — ИА Регнум.



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Сотрудник полиции получил ножевое ранение во время уличного конфликта вечером 7 апреля на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

По информации ведомства, в 21:16 на телефон «02» поступило сообщение о конфликте во дворе жилого дома на улице Чечулина. По вызову к месту происшествия прибыла группа полицейских.

Во время опроса возможных очевидцев из подъезда дома вышел неизвестный и неожиданно нанес сотруднику полиции удар ножом в спину. Второму полицейскому удалось пресечь дальнейшие действия нападавшего, мужчина был задержан.

Сообщается, что пострадавший полицейский был госпитализирован. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье 317 УК России «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Подозреваемый доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий. Выясняются все обстоятельства произошедшего.