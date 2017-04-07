Вашингтон, 8 апреля, 2017, 01:55 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп выдвинул на должность министра армии кандидатуру сенатора в заксобрании штата Теннесси Марка Грина, сообщает пресс-служба Белого дома.

Марк Грин является выпускником военной академии в Вест-Пойнте. Работал армейским врачом и трижды был в военных командировках на Ближнем Востоке.

В настоящее время Грин также занимает пост генерального менеджера в компании Align MD, которая занимается подбором персонала для медицинских учреждений.

Кандидатура Марка Грина предложена после того, как от должности министра армии отказался предыдущий кандидат Дональда Трампа — миллиардер Винсент Виола, который не пожелал избавляться от ряда активов, как того требовал министерский пост.

Министр армии США — гражданская должность в Пентагоне. Министр отвечает за людские ресурсы, персонал, дела резерва, зданий и сооружений, охраны окружающей среды, систем вооружения и оборудования и вопросы его приобретения, коммуникации и финансовое управление.

Кандидатура министра армии выдвигается президентом и утверждается Сенатом. При этом он не входит в кабинет министров и подчиняется только главе Пентагона.