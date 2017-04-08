Москва, 8 апреля, 2017, 07:55 — ИА Регнум. Сегодня, 8 апреля в 8.00 по Московскому времени стартует всемирная образовательная акция «Тотальный диктант». По оценкам организаторов, в ней примет участие более 200 тыс. человек.

Прописи

Цель акции — показать, насколько важна грамотность для каждого человека. Тотальный диктант объединяет людей, которые изучают или только хотят начать знакомиться с русским языком. Акция охватит все шесть континентов. Помимо России, еще 70 стран откроют площадки, на которых любой желающий сможет проверить свои знания русского языка. На территории Российской Федерации площадки откроются в 585 населенных пунктах практически всех регионов, за исключением Ненецкого автономного округа. Среди российских городов-миллионеров, в которых пройдет диктант, помимо двух столиц Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара и др.

Автором текста в этом году был выбран известный писатель Леонид Юзефович. Каждая часть текста — эссе об одном из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ, Санкт-Петербург. Леонид Юзефович будет диктовать текст на центральной площадке акции. Традиционно ею станет Новосибирский государственный университет. Именно здесь в 2004 году впервые был проведен Тотальный диктант студентами гуманитарного факультета.

Помимо филологов, зачитывать диктант будут и звезды телевидения, театра и кино. Более 200 артистов будут диктовать текст. Среди них Владимир Познер, Максим Галкин, Noize MC, Борис Смолкин, Марина Кравец и многие другие. А вот полюбившиеся многим еще несколько лет назад «Бурановские бабушки» и сами примут участие в написании диктанта.

Одной из площадок в Москве станет Музей русского импрессионизма. Диктовать текст для почти сотни человек будет журналист и праправнучка Льва Толстого Фекла Толстая.

Санкт-Петербургский государственный экономический университет должен был поучаствовать в Тотальном диктанте. Шесть корпусов вуза были готовы принять всех желающих проверить свои знания, однако в связи с трагическими событиями, произошедшими 3 апреля в Петербургском метро, в университете были введены дополнительные меры безопасности. Кроме того, среди жертв теракта есть студенты вуза. По этим причинам руководство учебного заведения приняло решение отменить все массовые внеучебные мероприятия на период с 4 по 10 апреля.