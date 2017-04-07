Вашингтон, 8 апреля, 2017, 00:28 — ИА Регнум.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что разочарован реакцией России на ракетный удар США по авиабазе правительственных войск Сирии, передаёт агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тиллерсон

При этом, как сообщается, Тиллерсон назвал российскую реакцию ожидаемой. По его словам, она свидетельствует о том, что Москва продолжает поддерживать режим сирийского президента Башара Асада.

Напомним, что ранее глава Госдепартамента США обвинил Россию в невыполнении соглашения о ликвидации химического оружия в Сирии, достигнутого в 2013 году. Москва либо «потворствовала» сохранению химоружия у Дамаска, либо просто оказалась «некомпетентна в способности выполнить соглашение», заявил Тиллерсон.

Как передавало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в ночь на 7 апреля отдал приказ о нанесении ракетного удара по сирийской авиабазе «Шайрат» в провинции Хомс. С кораблей США в Средиземном море по территории базы было выпущено 59 ракет «Томагавк».

В своём видеообращении к американцам глава Белого дома назвал ракетный удар по Сирии защитой «жизненно важных интересов национальной безопасности», в которые входит «задача предотвращения использования смертоносного химического оружия». В Вашингтоне утверждают, что с этой авиабазы ВВС Сирии якобы была совершена химическая атака по занятой боевиками территории в Идлибе.

Россия назвала атаку США в Сирии актом агрессии против суверенного государства и созвала экстренное заседание Совета безопасности ООН.