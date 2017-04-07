Москва, 8 апреля, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Дебаты в рамках проведения процедуры предварительного голосования «Единой России» по выдвижению кандидатов на выборы различных уровней стартуют в 16 регионах на 104 площадках. Дебаты будут проходить в течение 5 недель — до 21 мая включительно, в основном в выходные дни. Их онлайн-трансляции можно будет посмотреть в открытом доступе на сайте pg.er.ru, а также в официальной группе предварительного голосования партии в социальной сети «Одноклассники».

«Единая Россия»

Темы для дебатов утверждаются региональными оргкомитетами по проведению предварительного голосования. При этом, выбрать наиболее актуальные для региона вопросы, либо предложить свои темы могут сами жители, воспользовавшись опросами, размещенными в группах региональных отделений «Единой России» в социальных сетях Вконтакте и Facebook. Это стало новшеством процедуры предварительного голосования этого года.

Как пояснил заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко, дебаты — это один из основных этапов предварительного голосования и мощный политический инструмент.

«Они позволяют избирателям услышать позицию кандидатов, схожа ли она с их представлениями и сможет ли этот человек представлять их в органах власти. Что важно, участие в дебатах обязательно как и для новичков, так и для опытных политиков. Это своеобразный тест на профпригодность. А избиратели смогут выбрать достойного», — отметил он.

Согласно регламенту проведения предварительного голосования, они обязательны для всех участников, каждый обязан принять участие как минимум в двух дебатах. Неисполнение этого требования будет вести к аннулированию регистрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прием заявок для кандидатов на участие в предварительном голосовании «Единой России» будет проходить до 27 апреля включительно. Полный перечень документов представлен на сайте pg.er.ru.

Единый день предварительного голосования «Единой России» состоится 28 мая в тех регионах, в которых 10 сентября запланированы выборы в региональные парламенты и городские думы административных центров. «Единая Россия» — единственная партия, которая проводит предварительное голосование.