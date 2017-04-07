Вена, 7 апреля, 2017, 23:30 — ИА Регнум.



Юлия Карнаева ИА REGNUM Цветы и свечи в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга

В Вене жители австрийской столицы провели акцию памяти жертв теракта в метрополитене Санкт-Петербурга, сообщает RT.

В акции участвовали граждане Австрии, собравшиеся возле православного Собора святителя Николая Чудотворца, примыкающего к зданию посольства России.

Организаторы мероприятия заявили о своем желании продемонстрировать поддержку России в то трудное время, когда мирные люди пострадали от варварства терроризма.

Участники акции отметили, что Санкт-Петербург и жители города стали очередной целью международных террористов и это вызывает возмущение в Австрии, заявил один из организаторов мероприятия Георг Иммануэль Нагель.

Собравшиеся растянули австрийские флаги у ограды Собора святителя Николая Чудотворца в знак своей солидарности с народом России, зажгли факелы, свечи и лампадки.

В память о погибших была объявлена минута молчания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 апреля 2017 года в поезде петербургского метрополитена террорист взорвал самодельную бомбу. В результате погибли 13 человек и сам террорист, более 50 человек получили ранения различной степени тяжести.