Токио, 7 апреля, 2017, 23:19 — ИА Регнум. Япония должна запретить курение во всех общественных местах, если она хочет успешно провести Олимпийские игры в Токио в 2020 году и содействовать развитию туризма, заявил директор ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний Дуглас Бетчер, 7 апреля сообщает Associated Press.

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«Это прекрасная возможность для Японии лучше защитить своих граждан от смертельного воздействия пассивного курения», — заявил Бетчер.

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Напомним, в 2010 году Всемирная организация здравоохранения и Международный олимпийский комитет договорились начать кампанию против курения в столицах Олимпийских игр.

Ранее в ходе выступления на парламентской сессии министр финансов Японии Таро Асо заявил, что продажи табачных изделий ежегодно обеспечивают более $19 млрд налоговых поступлений, а потеря этого дохода будет иметь большое влияние на государственные финансы.

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Треть акций компании Japan Tobacco, одного из крупнейших производителей табачных изделий в мире, принадлежит государству.