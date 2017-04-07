Москва, 7 апреля, 2017, 22:57 — ИА Регнум. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов и глава Объединённого комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд по телефону обсудили ситуацию, сложившуюся в Сирии после ракетного удара, нанесённого с американских боевых кораблей по базе сирийских ВВС, сообщает RT.

ИА REGNUM США — Россия

«Генерал Данфорд поговорил с генералом Герасимовым после удара, разговор был профессионален и сосредоточен на ситуации в Сирии», — сообщил журналистам представитель администрации США.

Результаты этих телефонных переговоров не сообщаются.

Напомним, Минобороны России с 8 апреля 2017 года приостановило работу «горячей линии» связи с Пентагоном в ответ на ракетный удар США по Сирии.

Тем не менее, Пентагон выразил свою надежду на возможность восстановления прямых контактов.

Тогда же российскими военными было приостановлено действие Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе военной операции в Сирии между военными группировками России и США.

По последним данным, в результате американского ракетного удара погибли девять человек, уничтожены шесть самолетов МиГ-23, повреждена часть инфраструктуры авиабазы.