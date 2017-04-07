Вашингтон, 7 апреля, 2017, 22:24 — ИА Регнум.



Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

США выразили надежду на сохранение контактов с Россией по вопросам безопасности полётов в небе Сирии, заявила официальный представитель Пентагона Мишель Балданса.

Минобороны России официально объявило о приостановке действия Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе военной операции в Сирии, подписанного между военными США и России, в ответ на ракетный удар с боевых кораблей США по сирийской авиабазе «Шайрат».

Военный атташе США получил официальное извещение о том, что с ноля часов 8 апреля 2017 года действие Меморандума останавливается, а предусмотренные меморандумом каналы прямой связи будут закрыты.

Тем не менее Пентагон заявил, что Меморандум «выгоден всем сторонам, действующим в воздушном пространстве Сирии, для избежания инцидентов и ошибок».

Военное ведомство США высказало надежду, что Министерство обороны России тоже придет к этому выводу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами по сирийской авиабазе «Шайрат» в провинции Хомс.

По последним данным, погибли девять человек, были уничтожены шесть самолетов МиГ-23. Повреждена часть инфраструктуры авиабазы.

Москва и Дамаск расценили действия Вашингтона как акт агрессии. Россия призвала Совбез ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения произошедшего.