Москва, 7 апреля, 2017, 22:04 — ИА Регнум. Посольство США в Москве рекомендует американским гражданам, находящимся в России, быть осторожными в связи с возможным усилением антиамериканских настроений. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-служба посольства США в России.

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Американские дипломаты считают, что в том политическом климате, который, по мнению США, существует в России в настоящий момент, растет вероятность проведения крупных демонстраций и проявлений враждебности.

Гражданам США рекомендуют быть бдительными, вести себя сдержанно, всегда иметь при себе средства связи и документы, которые необходимо предъявлять по требованию сотрудников российских правоохранительных органов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в ночь на 7 апреля отдал приказ о нанесении ракетного удара по сирийской авиабазе «Шайрат».

Командование войск США утверждает, что именно с этой авиабазы ВВС Сирии совершили химическую атаку по занятой оппозицией территории в Идлибе.

До сих пор нет никакой ясности относительно химической атаки в Идлибе. США и их сателлиты, с подачи так называемой вооруженной сирийской оппозиции, заявляют, что сирийские правительственные силы якобы атаковали химическим оружием населенный пункт Хан-Шейхун. В качестве доказательства представлена видеозапись, на которой неизвестные люди откачивают бездыханных людей. Ничего больше из этой видеозаписи понять нельзя.

Россия резко осудила агрессивные действия США, совершенные под надуманным предлогом.