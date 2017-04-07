Нью-Дели, 7 апреля, 2017, 22:05 — ИА Регнум. В результате авиакатастроф вооруженные силы Индии потеряли около 50 военных самолетов и несколько десятков вертолетов, говорится в заявлении оборонного ведомства Индии, 7 апреля сообщает The Economic Times.

Alec Wilson Ту-142 ВВС Индии

«С 2011 года вооруженные силы потеряли в авиакатастрофах 48 самолетов и 21 вертолет. Погибли 79 человек», — говорится в заявлении военного ведомства Индии.

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В министерстве обороны отметили, что все авиакатастрофы тщательно расследуются и на основе полученных данных вводятся превентивные меры. Также было указано, что с января 2015 года ВМФ Индии списал 11 кораблей.

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Напомним, в конце марта стало известно, что ВВС Индии намерены начать переговоры о заключении контрактов на приобретение 56 самолетов Airbus C-295. Самолеты компании Airbus должны заменить британские турбовинтовые самолеты Avro HS-748.