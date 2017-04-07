Вашингтон, 7 апреля, 2017, 21:37 — ИА Регнум. Министерство обороны США не может однозначно утверждать, что на сирийской авиабазе «Шайрат», по которой боевые корабли ВМС США нанесли ракетный удар, было химическое оружие. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два эсминца ВМС США из Восточного Средиземноморья нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат». Командование войск США утверждает, что именно с этой авиабазы ВВС Сирии совершили химическую атаку по занятой оппозицией территории в Идлибе.

До сих пор нет никакой ясности относительно химической атаки в Идлибе. США и их сателлиты, с подачи так называемой вооруженной сирийской оппозиции, заявляют, что сирийские правительственные силы якобы атаковали химическим оружием населенный пункт Хан-Шейхун. В качестве доказательства представлена видеозапись, на которой неизвестные люди откачивают бездыханных людей. Ничего больше из этой видеозаписи понять нельзя.

Тем не менее США обвинили президента Сирии Башара Асада в применении химического оружия против населения и нанесли ракетный удар по авиабазе «Шайрат».

Официальный Дамаск отверг обвинения и заявил, что никогда не использовал химическое оружие в военных действиях. Более того, все химическое оружие, которое находилось на подконтрольных Дамаску территориях, было уничтожено, что подтвердила специальная комиссия ООН.

Министерство обороны России заявило, что сирийские ВВС нанесли авиаудар по объекту террористов в Идлибе, на котором производилось химическое оружие.

В самих США действия Трампа вызвали очередной раскол. Вчерашние политические противники Трампа (и его теперешние кукловоды) — демократы и примкнувшие к ним республиканцы типа Джона Маккейна — горячо приветствовали ракетный удар по Сирии, приказ о котором отдал президент Трамп.

А вот республиканцы, которые ранее поддерживали Трампа, заявили, что президент нарушил Конституцию, отдав приказ о проведении ракетного удара без разрешения Конгресса. Кроме того, опорная группа Трампа справедливо указывает, что подобные военные акции и любые вторжения США в страны Ближнего Востока ни к чему хорошему не приводили и террористическая угроза для самих США только возрастала.