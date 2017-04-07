Москва, 7 апреля, 2017, 21:34 — ИА Регнум. Минобороны России официально уведомило военное ведомство США о закрытии каналов «горячей линии» связи по обстановке в Сирии, сообщил журналистам официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны России Игорь Конашенков

В российское военное ведомство был вызван военный атташе США, которому была вручена нота о приостановке российской стороной с ноля часов 8 апреля 2017 года выполнения обязательств по выполнению меморандума о взаимопонимании.

«По военно-дипломатическим каналам в Пентагон направлена нота Минобороны России о прекращении работы действовавших в рамках Меморандума каналов «горячей линии» связи», — заявил Игорь Конашенков.

Напомним, Меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе военной операции в Сирии между военными группировками России и США начал действовать с октября 2015 года. Военные двух стран не только поддерживали оперативную связь по обстановке в Сирии, но и регулярно в режиме видеоконференций согласовывали различные аспекты его выполнения. В последний раз такая конференция проводилась 24 марта 2017 года.

Действие Меморандума было приостановлено российскими военными сразу после ракетных ударов США по базе сирийских ВВС «Шайрат» в провинции Хомс.

По последним данным, в результате американского ракетного удара погибли девять человек, уничтожены шесть самолетов МиГ-23, повреждена часть инфраструктуры авиабазы.