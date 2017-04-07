Воронеж, 7 апреля, 2017, 21:24 — ИА Регнум.



Npoenergomash.ru Ракетный двигатель

Специалисты воронежского АО «Конструкторское бюро химавтоматики» приступили к работам по созданию двигательной установки нового поколения для перспективной ракеты-носителя космического назначения «Сункар». Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба предприятия. Работы ведутся совместно с партнерами из Казахстана, в рамках федеральной космической программы.

Как сообщается, двигательная установка для второй ступени новой ракеты средней грузоподъемности будет проектироваться на компонентах топлива «кислород — керосин». За основу будет взят двигатель 14Д23, также созданный конструкторами КБХА, который имеет самый высокий удельный импульс тяги среди всех кислородно-керосиновых ракетных двигателей.

«Новый двигатель мы сделаем еще более экономичным, повысив еще больше удельный импульс тяги. При этом новая разработка будет отличаться простотой конструкции и, соответственно, дешевизной в изготовлении, что необходимо для сохранения конкурентоспособности отечественных средств выведения на международном рынке», — прокомментировал главный конструктор АО «КБХА» Виктор Горохов.

Конструкторская часть работы по созданию двигателя возложена на КБХА, сборка двигателя будет произведена в кооперации с Воронежским механическим заводом. Испытания нового двигателя также планируется провести в Воронеже — на испытательном стенде КБХА.

В КБХА говорят, что создание двигателя позволит на ближайшие годы повысить загрузку предприятия.

Воронежское ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА, входит в интегрированную структуру АО «НПО «Энергомаш» им. академика В. П. Глушко») является одним из мировых лидеров в сфере создания жидкостных ракетных двигателей. Участник всех отечественных пилотируемых программ освоения космоса. Предприятие осуществляет полный цикл создания жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) — проектирование, изготовление, испытание и поставки товарных двигателей для ракет оборонного, научного и народнохозяйственного назначения. В числе разработок КБХА — двигатели для ракет-носителей «Союз-2», «Ангара»; кислородно-водородные двигатели разгонных блоков; кислородно-метановые двигатели для перспективных ракет-носителей. КБХА сотрудничает в области ракетных двигателей с фирмами США, Франции, Германии, Италии.

«Сункар» — ракета-носитель среднего класса, разрабатываемая совместно Россией и Казахстаном в рамках действующей федеральной космической программой. Будет способна вывести на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза. Планируется, что ракета-носитель «Сункар» станет составной частью российско-казахстанского космического ракетного комплекса «Байтерек».