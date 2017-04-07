Кингстон, 7 апреля, 2017, 21:24 — ИА Регнум.



Рыбацкая лодка

Служащие береговой охраны Ямайки изъяли более 5,9 тонн рыбы и арестовали несколько десятков подозреваемых в незаконной ловле, 7 апреля сообщает Associated Press.

Читайте также: ВМФ Таиланда задержали пять вьетнамских траулеров в Сиамском заливе

59 задержанных были гражданами Доминиканской Республики, остальные — жители Ямайки, говорится в заявлении национальной береговой охраны.

В общей сложности задержали 82 человека, у них не оказалось лицензии на рыбную ловлю.

Читайте также: Японские китобои убили 333 кита во время охоты у берегов Антарктиды

Представители береговой охраны заявили, что число задержаний в ближайшее время может возрасти, поскольку флот был пополнен новыми патрульными кораблями.