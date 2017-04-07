Оренбург, 7 апреля, 2017, 21:19 — ИА Регнум. 7 апреля в Оренбурге прошёл ответный матч полуфинала Премьер-лиги.

Basket.ugmk.com «Надежда» (Оренбургская область) — УГМК (Екатеринбург) 64:80

«Надежда» (Оренбургская область) — УГМК (Екатеринбург) 64:80 (17:29 18:17 17:16 12:18)

Завтра, 8 апреля, состоится ответный матч и в «динамовском» полуфинале. В Москву приедут курские баскетболистки.

Баскетбол: в полуфинале Премьер-лиги сошлись курское и московское «Динамо»

Положение команд в полуфиналах женской баскетбольной Премьер-лиги можно посмотреть здесь.