Вашингтон, 7 апреля, 2017, 21:00 — ИА Регнум. По соображениям безопасности правительство США ограничило полеты беспилотных аппаратов над 133 военными объектами, 7 апреля сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ограничения были введены в ответ на просьбы министерства обороны США и других служб безопасности и разведки, говорится в заявлении Федерального управления гражданской авиации США.

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Согласно новым правилам, 120-метровая зона над военными объектами является запретной для полетов беспилотных аппаратов. Ограничения вступят в силу с 14 апреля.

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Лица, нарушившие введенные ограничения, могут быть подвергнуты административному штрафу, в отдельных случаях виновным может грозить уголовное преследование.