Смоленск, 7 апреля, 2017, 20:54 — ИА Регнум. Хлопок газа произошел в многоквартирном жилом доме в Смоленске 7 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР по региону.

Стекло

Взрыв произошел около 17:15 — в это время в службу спасения позвонил очевидец ЧП, на первом этаже трехэтажного дома по улице Крупской.

Пожара после взрыва не последовало. В квартире повреждена дверь, выбиты стекла.

Есть один пострадавший — врачи оказали ему первую помощь на месте, а затем доставили в больницу.

По предварительной версии, взрыв мог произойти в результате самостоятельной установки газового оборудования.