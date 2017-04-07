Санкт-Петербург, 7 апреля, 2017, 20:44 — ИА Регнум. Невский районный суд Санкт-Петербурга 7 апреля заключил под стражу на два месяца шестерых подозреваемых в причастности к подготовке и совершению теракта в Петербургском метрополитене, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Акция памяти у метро Технологический институт

Слушания по избранию меры пресечения продолжались почти пять часов. По ходатайству следствия, все шесть задержанных лиц отправлены под арест до 2 июня 2017 года.

Под стражей оказались выходцы из Средней Азии Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов.

Одновременно Басманный суд Москвы арестовал сегодня еще двоих задержанных по делу о теракте в метро — Содика Ортикова и Шохисту Каримову.

«В ходе обысков в местах проживания названных лиц изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции «Площадь Восстания» <…> огнестрельное оружие и боеприпасы», — напомнили в Следственном комитете.

Следствие устанавливает роль каждого из арестованных в совершении и подготовке теракта, вскоре фигурантам уголовного дела будет предъявлено обвинение.

Добавим, что сегодня во время оперативного совещания в Петербурге глава СКР Александр Бастрыкин поручил установить, каким образом подозреваемые осуществляли свою преступную деятельность, носила ли она организованный характер, имелась ли иерархия и сплоченность между соучастниками.

«Следственной группе поручено отработать связи каждого из подозреваемых. Также следствию предстоит выяснить, кто являлся организатором преступления», — отметили в СКР.

Напомним, взрыв в вагоне петербургского метро в тоннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел днем 3 апреля 2017 года. Как считает следствие, бомбу привел в действие уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

В результате теракта погибли 13 человек и сам террорист. Число пострадавших от взрыва превысило 80 человек, 50 из них до сих пор остаются в больницах.

Вторая бомба была обнаружена и обезврежена в тот же день на станции «Площадь Восстания». Как считает следствие, ее также оставил на платформе Джалилов.