Ватикан, 7 апреля, 2017, 20:32 — ИА Регнум. Ватикан уволил католического священника из американского штата Нью-Гемпшир, признанного виновным в краже $300 тыс., 7 апреля сообщает Associated Press.

Представители католической церкви заявили, что монсеньор Эдвард Арсено более не имеет «возможности действовать, служить или представлять себя в качестве священника».

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Прокуроры штата Нью-Гемпшир отметили, что бывший священнослужитель выставлял церкви счета за роскошные рестораны, личные путешествия, его часто сопровождали молодые мужчины.

Суд установил, что Арсено завладел чековой книжкой покойного священника и выписал на свое имя чеки на значительную сумму.

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Напомним, в 2014 году монсеньор Арсено признал себя виновным в краже, в настоящий момент он отбывает тюремное заключение.