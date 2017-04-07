Нью-Йорк, США, 7 апреля, 2017, 20:33 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Флаг

Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Москва оценивает удар США по Сирии как грубое нарушение норм международного права и акт агрессии против суверенного государства, сообщает RT.

При этом российский дипломат отметил, что последствия этого агрессивного шага для региональной и международной обстановки могут быть самыми серьёзными.

Владимир Сафронков напомнил, что администрация США постоянно рассуждает о необходимости борьбы с международным терроризмом, оправдывая этим пребывание американских войск и их союзников на сирийской территории без санкций Совета Безопасности ООН, несмотря на отсутствие приглашения законного правительства Сирии.

Теперь же действия Вашингтона напрямую способствуют укреплению позиций террористов как в Сирии, так и на Ближнем Востоке.

Напомним, в Нью-Йорке проходит экстренное заседание Совета Безопасности ООН по поводу ракетного удара США по сирийской авиабазе Шайрат.

По последним данным, в результате ракетного удара погибли девять человек, уничтожены шесть самолетов МиГ-23, повреждена часть инфраструктуры авиабазы.