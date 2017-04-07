Зампостпреда России при ООН: действия США укрепляют позиции террористов
Нью-Йорк, США, 7 апреля, 2017, 20:33 — ИА Регнум.
Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Москва оценивает удар США по Сирии как грубое нарушение норм международного права и акт агрессии против суверенного государства, сообщает RT.
При этом российский дипломат отметил, что последствия этого агрессивного шага для региональной и международной обстановки могут быть самыми серьёзными.
Владимир Сафронков напомнил, что администрация США постоянно рассуждает о необходимости борьбы с международным терроризмом, оправдывая этим пребывание американских войск и их союзников на сирийской территории без санкций Совета Безопасности ООН, несмотря на отсутствие приглашения законного правительства Сирии.
Теперь же действия Вашингтона напрямую способствуют укреплению позиций террористов как в Сирии, так и на Ближнем Востоке.
Напомним, в Нью-Йорке проходит экстренное заседание Совета Безопасности ООН по поводу ракетного удара США по сирийской авиабазе Шайрат.
По последним данным, в результате ракетного удара погибли девять человек, уничтожены шесть самолетов МиГ-23, повреждена часть инфраструктуры авиабазы.