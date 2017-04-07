Нью-Йорк, США, 7 апреля, 2017, 20:25 — ИА Регнум.



Минобороны России Сирия

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проводит сегодня, 7 апреля, экстренное заседание в связи с ракетным ударом США по сирийской авиабазе «Шайрат» в провинции Хомс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами по сирийской авиабазе «Шайрат» в провинции Хомс.

По последним данным погибли девять человек, были уничтожены шесть самолетов МиГ-23. Повреждена часть инфраструктуры авиабазы.

Москва и Дамаск расценили действия Вашингтона как акт агрессии. Россия призвала Совбез ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения произошедшего.