Минск, 7 апреля, 2017, 19:54 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Бацька

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Российская Федерация не готова к формированию полноценного Союзного государства. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу «Мир». Стенограмма размещена на официальном сайте президента Белоруссии сегодня, 7 апреля.

Лукашенко напомнил, что строительство Союзного государства давно буксует.

«Договор о строительстве Союзного государства… Но мы же от него отошли. А мы должны были провести референдум и создать общий закон — общую конституцию нашего будущего Союзного государства. Но в свое время мы этого не сделали, взяли и повыдергивали отдельные вопросы и начали их решать», — сказал белорусский президент.

При этом Лукашенко считает, что в большей степени к строительству Союзного государства не готова российская сторона: «Мы сегодня к этому не готовы, и не столько белорусы, сколько россияне, российское руководство», — сказал президент Белоруссии.

Он отметил, что в рамках строительства Союзного государства удалось решить вопрос со свободным перемещением рабочей силы и товаров, но этого явно недостаточно.

По мнению Лукашенко, люди и предприятия двух стран должны иметь равные условия для жизни и производства.

«Ну и согласитесь, какие здесь равные условия, если мы в пять раз получаем, предприятия наши, природный газ дороже, чем Россия? А общий рынок, как там конкурировать? Вот и приходится себестоимость сокращать, чтобы соответствующую цену держать, и людям зарплату меньшую платить, и другие мероприятия проводить, и модернизацию сложно вести, потому что прибыль уменьшается», — пояснил Лукашенко.

В условиях кризиса белорусский президент призывает Россию не замыкаться в национальных рамках.

«Ввели санкции против России, по отдельным направлениям и против Белоруссии еще сохраняются… Так давайте вместе будем сегодня действовать. Как раз момент, который нас должен толкать к единению, к объединению, а мы, наоборот, создаем проблемы, для того чтобы не объединяться, а расходиться в разные стороны», — сказал Лукашенко.