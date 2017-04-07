Киев, 7 апреля, 2017, 19:44 — ИА Регнум. В Донбассе продолжаются позиционные бои с применением тяжелой артиллерии калибров 122 и 152 мм, минометов 82 и 120 мм, танков, гранатометов и всего спектра стрелкового вооружения. Наиболее интенсивные бои идут под Авдеевкой (под контролем ВСУ, Донецкое направление). Об этом на брифингах 7 апреля заявляли заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер пресс-центра штаба «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Army Europe ВСУ

Так, начальник управления НМ ДНР Басурин заявил, что всего за прошедшие сутки ВСУ 46 раз нарушили режим прекращения огня. «По территории республики применялась тяжелая артиллерия, танки, минометы различного калибра, вооружение БМП, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — сказал он.

По его словам, всего за прошедшую неделю украинские войска 277 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по позициям ДНР почти 3 тыс. снарядов и мин. «Огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись 28 населенных пунктов республики. Из наиболее пострадавших: Крутая Балка, Жабичево, Ясиноватая, Яковлевка, Коминтерново, Докучаевск, Петровское, Сосновское, Ленинское, Октябрь, Белокаменка, Саханка, Спартак, аэропорт, Петровский и Кировский районы Донецка, на территории которых получили повреждения или были разрушены 36 домов. Сегодня ночью с позиций 40 артиллерийской бригады по приказу командира Панченко выпущено 13 снарядов (калибра 122 и 152 мм) по Таврическому, Григоровке и Шевченко, в котором при прямом попадании в дом тяжелое осколочное ранение получила Нифтенко Елена Игоревна 1994 г. р. Также повреждены поселковая школа и восемь домов по улице Мира. Всего за истекший период погибли двое мирных жителей, восемь получили ранения», — сказал Басурин.

Он подчеркнул, что представители ОБСЕ ежедневно фиксируют в своих отчетах отсутствие тяжелого вооружения в местах хранения ВСУ. «За прошедшую неделю выявлено отсутствие в местах хранения вооружения ВСУ, запрещенного Минскими соглашениями: 220-мм РСЗО 9П140 «Ураган» — 12 единиц; 122-мм РСЗО БМ-21 «Град» — 11; 152-мм САУ «Акация» — 22; 122-мм САУ «Гвоздика» — 55; танков Т-64 и Т-72 — семь; 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» — девять единиц. Нежелание украинского руководства выполнять Минские соглашения приводит к тому, что ВСУ искусственно обостряют обстановку вдоль линии соприкосновения, демонстрируя мировому сообществу, что политический диалог по урегулированию конфликта в Донбассе невозможен», — считает Басурин.

Кроме того, спикер Народной милиции ЛНР Марочко отметил, что за минувшую неделю киевские силовики 23 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по позициям ДНР 802 снаряда и мины, причем огонь велся из всех видов вооружения. В том числе применялись запрещенные Минскими договоренностями 122-мм артиллерия и 120-мм минометы. В результате обстрелов получил ранение один боец Народной милиции.

По его словам, за неделю небоевые потери украинских войск, связанные с чрезмерным употреблением спиртных напитков и нарушениями мер безопасности, составили восемь военнослужащих ВСУ. «Всего за прошедшую неделю стало известно о восьми погибших и семи получивших ранения различной степени тяжести военнослужащих ВСУ в результате происшествий, что говорит о наплевательском отношении командиров к своим подчиненным», — сказал Марочко.

Он обвинил командование ВСУ в игнорировании данных Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ об отсутствии в местах хранения техники и вооружений ВСУ. «Так, сотрудники миссии ОБСЕ продолжают фиксировать отсутствие техники ВСУ в местах отвода, среди которой 15 танков, 15 противотанковых пушек и 32 миномета. Отсутствие данной техники и вооружения фиксируется уже на протяжении длительного времени, а реакции со стороны украинских властей на данный факт нет», — подчеркнул представитель ЛНР.

При этом он проинформировал, что СММ ОБСЕ проинспектировала технику Народной милиции ЛНР, которая задействована в подготовке парада Победы 9 мая. Он также опроверг обвинения СММ ОБСЕ в том, что военные ЛНР обстреляли беспилотник миссии.

В то же время Марочко обвинил Украину в затягивании процесса разведения сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. «Украине ничего больше не остается, как обвинять ЛНР в срыве отвода сил и средств, а те обстрелы, которые подают ВСУ, не соответствуют действительности. Если они выполнят данный пункт соглашения (по разведению сил и средств — ред.), то придется выполнять и другие взятые на себя обязательства, а они этого делать не хотят», — пояснил спикер Народной милиции ЛНР.

Также и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко обвинил ВСУ в срыве разведения сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. «Сегодня мы в очередной раз стали свидетелями того, что украинская сторона не способна выполнить взятые на себя обязательства, которые были ею же задекларированы», — сказал Филипоненко.

По его словам, представители Украины сообщили, что не собираются отводить силы и средства. «Со стороны ЛНР были выполнены все нормы и требования, которые обязывает разведение сил и средств. Но после того, как была выпущена белая ракета, объявляющая о готовности ЛНР к разведению сил и средств, с украинской стороны никаких ответных реакций не последовало. По линии СЦКК также было сообщено, что Украина не собирается отводить свои силы и средства», — рассказал Филипоненко.

Что же касается позиции Киева, спикер пресс-центра штаба «АТО» Лысенко заявил, что за прошедшие сутки в результате боевых действий в Донбассе ни один украинский военный не погиб, пятеро получили ранения и травмы.

По его словам, на Луганском направлении войска ЛНР четыре раза нарушили режим тишины в Станично-Луганском районе, один раз — в Крымском, трижды — в Попаснянском районе. Тяжелое вооружение при этом не применялось. «Учитывая то, что враг обстрелял район потенциального разведения сил и средств сторон в Станице Луганской, разведение сорвано и в ближайшее время проводиться не будет», — сказал Лысенко.

Он сообщил, что на Донецком направлении ВС ДНР 11 раз нарушили режим тишины на разных участках фронта. «Главной «горячей точкой» остается Авдеевка. Кроме ряда обстрелов наших боевых позиций, противник попал в жилые кварталы, ранен гражданский», — добавил представитель Киева.

Напомним, ранее в Минске согласовали установление в регионе очередного режима прекращения огня с 1 апреля по случаю пасхальных праздников. Также стороны договорились 6 апреля отвести вооружения от Станицы Луганской. 7 апреля спикер Народного совета ДНР, полномочный представитель ДНР на переговорах контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) Денис Пушилин заявил, что в Донбассе не действует режим прекращения огня, объявленный с 1 апреля.