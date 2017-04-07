Москва, 7 апреля, 2017, 19:18 — ИА Регнум. Басманный районный суд Москвы по представлению следствия постановил арестовать ещё одного подозреваемого в причастности к взрыву в поезде метрополитена Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба суда.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Сенная площадь после теракта в метро 3 апреля 2017 года

Суд постановил арестовать до 3 июня 2017 года ранее задержанную в качестве подозреваемой Шохисту Каримову. Как и арестованный ранее Содик Ортиков, она будет находиться под стражей два месяца.

Напомним, Ортиков и Каримова подозреваются в совершении преступлений, связанных с терроризмом и незаконным оборотом оружия. Оба они были задержаны накануне в Москве, ещё шестерых подозреваемых сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге.

Напомним, взрыв в вагоне петербургского метро произошел 3 апреля 2017 года. Предполагаемый террорист — уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

По последним данным, в результате теракта погибли 13 человек и сам террорист. Число пострадавших от взрыва превысило 80 человек.

Вторая бомба была обнаружена и обезврежена в тот же день на другой станции петербургского метро.