Москва, 7 апреля, 2017, 19:08 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Шипы Свободы

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал ракетный удар США по сирийской авиабазе «Шайрат». Соответствующее заявление он опубликовал сегодня, 7 апреля, в своем Facebook.

Медведев считает, что администрация президента США Дональда Трампа, дав «добро» на ракетную атаку по Сирии, доказала свою несамостоятельность и зависимость от вашингтонского истеблишмента. Существующая в США машина власти «сломала» предвыборные установки Трампа за два с половиной месяца, констатирует глава российского правительства.

«Остатки предвыборного тумана рассеялись. Вместо растиражированного тезиса о совместной борьбе с главным врагом — ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) администрация Трампа доказала, что будет яростно вести борьбу с законным правительством Сирии. В жестком противоречии с нормами международного права, без одобрения ООН. С нарушением собственных процедур, устанавливающих необходимость предварительного уведомления конгресса о военной операции, которая не связана с нападением на США. На грани боевых столкновений с Россией», — пишет Медведев.

Глава правительства подчеркнул, что ракетный удар, нанесенный США, выходит за все мыслимые пределы приличия, за которыми — «абсолютное недоверие». Медведев констатирует, что это инцидент крайне негативно повлиял на российско-американские отношения, которые и без того переживают не лучшие времена. Вся эта ситуация отрадна только для террористов, пишет глава правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские боевые корабли в Средиземном море по приказу президента Трампа нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат» в провинции Хомс.

Трамп заявил, что удар по сирийской авиабазе «Шайрат» отвечает «жизненно важным интересам нацбезопасности» США.

Накануне атаки Трамп заявил, что изменил отношение к президенту Сирии Башару Асаду после поступивших сообщений о применении химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхуне в провинции Идлиб. Власти США без каких-либо оснований возлагают ответственность за эту атаку на сирийские правительственные силы.