Севастополь, 7 апреля, 2017, 19:28 — ИА Регнум. В ситуации с оползнем, разрушившим дорогу Севастополь — Симферополь появились осложняющие детали, и теперь обычным ремонтом уже не обойтись. Геологические изыскания показали пустоты на глубине 11 метров, ниже которых залегает насыщенный водой грунт. Варианты технических решений специалисты готовы предоставить в понедельник, 10 апреля, а окончательный план действий 14 апреля утвердит комиссия Минтранса и Росавтодора, сообщает ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Начало оползневого участка

Светлана Иванова ИА REGNUM Максимальная глубина снятия грунта

Светлана Иванова ИА REGNUM Склон с небольшой высоты

Научно-технический совет на основании мнений научных специалистов «Геопроекта», «Роставтодора» и Минтранса, сделает вывод об оптимальном решении задачи и дальнейших действиях. Свои данные предоставят изыскатели — результаты комплексного анализа по результатам бурения, химии и геолокации.

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В Севастополе работы на оползневом участке осложняет нестабильный грунт

Светлана Иванова ИА REGNUM Дмитрий Овсяников контролирует ход работ

«Завершена работа по выемке грунта и остановлено движение оползня. Только в понедельник мы узнаем варианты дальнейшего развития событий и к четвергу совместно с Минтрансом и Росавтодором утвердим план наших действий», — сказал врио губернатора Дмитрий Овсянников.

Он добавил, что пробы грунта, которые получены из многочисленных пробуренных скважин, показали: на глубине порядка 11 метров начинаются 20-сантиметровые пустоты, а еще ниже — рыхлый грунт.

«Если мы будем дальше углублять, то соответственно, плотность грунта приведет к тому, что произойдет дальнейшее движение», — сказал врио губернатора.

Альтернативная дорога

Исходя из текущей ситуации неопределенности в способах решения проблемы и невозможности определить точные сроки открытия дороги, Севастополь пока займется приведением в порядок объездной дороги через село Поворотное.

«Я ориентирую всех открыть участок дороги к началу курортного сезона 1 июня. К 1 мая мы сделаем полноценный объезд. Нет риска не успеть к этим срокам», — прогнозирует Овсянников.

По планам, на альтернативную дорогу покроют новым асфальтом, количество полос вырастет до трех, что увеличит пропускную способность, в том числе грузового транспорта.

Задача не архисложная

Представитель подрядчика, выполняющего аварийно-восстановительные работы, уверяет, что проблема с оползневым участком не простая, но в дорожном строительстве технически не самая сложная.

Светлана Иванова ИА REGNUM Представитель ЛТК групп Владимир Логвинченко

«Обычная практика — это изъятие грунта до уровня пустот. Главная проблема здесь — нижние напитанные водой слои грунта, по сегодняшним ГОСТам и нормативам на них нельзя «опирать» дорогу», — сказал заместитель гендиректора фирмы «ЛТК групп» Владимир Логвинченко.

Светлана Иванова ИА REGNUM Глубина ямы в нижней точке достигает 5 метров

Дорогу не обслуживали: в забитом водостоке нашли газету «Правда» за 1992 год

На дороге последние 25 лет не проводились работы по содержанию, что требует регламент по обслуживанию автодорог — это расчистка водостоков, дренажных труб, отводов, обочины, делает вывод подрядчик.

Светлана Иванова ИА REGNUM Вывезено более 5 тыс кубометров асфальта и грунта

«Мы нашли в ливневом стоке газету «Правда» за 1992 год. Если бы расчищались водостоки, которые мы откопали как клад — об их существовании никто не подозревал. Лотки были замусорены, забиты и благополучно забыты. Дренажная труба, которая лежит на глубине и должна служить для отвода воды — не работала в связи с замусоренными к ней подходами, — говорит Владимир Логвинченко. — Соответственно, вода нашла свой путь и напитала грунт и вымыла пустоты и как следствие мы получили смещение слоев».

Геологи мониторят оползневые процессы

Специалисты продолжают отслеживать движение грунта в аварийной зоне — на склонах вблизи бывшей дороги установлены шесть специальных маячков, которые ежедневно проверяются геодезистами с помощью GPS.

«Сейчас подвижка замедлилась и практически не происходит: 1−2 сантиметра в сутки — это незначительная подвижка, что говорит о стабильной ситуации. На начальной фазе трещины раскрывались до полуметра в сутки. Но все-таки процесс существует, весь склон находится в активной фазе, объект требует срочных капитальных мер», — сказала ИА REGNUM руководитель проекта «Института проектирования и строительства» София Прокуева (Санкт-Петербург).

По оценке эксперта, работы по выемке грунта на глубину раскрытия трещин были эффективны — оползневый процесс остановлен.