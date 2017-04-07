Сингапур, 7 апреля, 2017, 19:06 — ИА Регнум.



DFID Ашраф Гани

Власти Сингапура и Афганистана подписали меморандум о взаимопонимании во время рабочего визита президента Афганистана Ашрафа Гани в Сингапур, 7 апреля сообщает CNA.

В ходе своего визита президент Гани провел переговоры с президентом Сингапура Тони Тан Кенг Ямом и встретился с премьер-министром Ли Сянь Лунгом.

В МИД Сингапура заявили, что лидеры двух стран подтвердили «дружественные отношения» между странами и отметили возможности дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Представители двух стран обсудили возможности сотрудничества в таких областях, как подготовка государственных служащих и борьба с коррупцией, а также обменялись мнениями о национальных и региональных событиях, говорится в заявлении МИД Сингапура.

Напомним, Гани стал первым президентом Афганистана, посетившим Сингапур с официальным визитом.

С 1992 года в рамках Сингапурской программы сотрудничества (Singapore Cooperation Programme) около 700 официальных лиц Афганистана прошли профессиональные тренинги.