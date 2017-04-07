Чебоксары, 7 апреля, 2017, 18:59 — ИА Регнум.

8 апреля в Чебоксарах, как и в ряде других городов страны, состоится акция памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге. Общественная акция «Вместе против террора» пройдёт на площади Республики, где уже стоит обёрнутый в черную мантию подиум и большая растяжка со словами «Скорбим и помним, Петербург!». В официальном релизе отмечается, что «принять участие в мероприятии приглашаются все неравнодушные», а организатором выступает малоизвестная «Чувашская республиканская общественная организация по формированию гражданского общества «Союз активной молодежи». Между тем на местном форуме сообщается, что для обеспечения массовости и масштабности митинга задействован административный ресурс, и бюджетников будут «сгонять по разнарядке», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM В Чебоксарах

В Чебоксарах жители отмечают, что, безусловно, надо поддержать Санкт-Петербург, и показать террористам, что жителей страны не запугать. И многие выражают готовность прийти на акцию памяти «не по принуждению, а по зову души». Между тем сообщается, что для обеспечения массовости и масштабности «сгоняют бюджетников». В частности, на чебоксарском форуме появились сообщения о том, что «в обязательном порядке» в акции памяти заставляют принимать участие многих воспитателей детских садов, учителей, врачей, работников социальных учреждений. Даже называются цифры «разнарядки»: в частности, по 10 человек от детсадов, по 20 — от школ.

«Тоже обязали выйти всех сотрудников в обязательном порядке. Причем сообщают не заблаговременно, а именно «завтра, в 11». Не важно, какие планы на завтра. У людей дети, кто-то должен ехать в деревню к родителям или домой — никому нет никакого дела. Пиар на скорби. Скоро, наверное, наказания будут, как в Северной Корее, что «недостаточно сильно скорбел». Нет? При этом бюджетники у нас в республике — это работающие люди, живущие на грани бедности. Я и так скорблю. Внутри. В сердце. Но все, что делается в приказном порядке, а тем более такие мероприятия вызывают у меня лишь отторжение и недоверие к власти», — пишет, в частности, один из пользователей.

«Уважаю позицию тех, кто завтра придет по зову сердца — молодцы! И это хорошо, что они будут. Надеюсь, что таких будет большинство», — верят в лучшее чебоксарцы.

«В регионах горе-организаторы, со слов моих коллег, сгоняют на акции памяти бюджетников, вовсю включая административный ресурс. И Чувашия — не исключение. Видимо, задача — показать массовость и масштабность. Только зачем? Вся страна потрясена, и уверен, что многие люди готовы искренне, по зову сердца и совести прийти и почтить память погибших. Это действительно большое горе, которое ещё раз подтверждает, что террористы не спят. Но проводить акции такими методами, заставлять и принуждать людей — это полный абсурд! Мне совершенно не понятно, что и кому таким образом пытаются показать, доказать, кого перещеголять?» — говорит лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что руководителям регионов Кремль дал команду организовать митинги против терроризма 8 апреля. Как предполагается, в них будут участвовать все парламентские партии, а пройдут они, по словам источника, «особенно там, где прошли акции протеста» 26 марта. Между тем 5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что организация антитеррористических митингов, которые проходят по стране, — не инициирована Кремлем.

«Кремль не занимается организацией митингов, поэтому я не могу вам сказать, состоятся ли митинги в регионах, и если состоятся, то в каких, и кто будет организатором», — сказал он.

Акции поддержки и сочувствия пострадавшим в результате теракта в Санкт-Петербурге уже прошли и в других регионах России. А вот в Ростове-на-Дону вместо акции против терроризма решили провести субботник.

Напомним, взрыв в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге, который произошел 3 апреля 2017 года около 14:40 на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт», унес жизни 13 человек, еще более 50 пострадали. Еще одна бомба была обезврежена в тот же день на станции «Площадь Восстания».