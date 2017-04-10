Санкт-Петербург, 11 апреля, 2017, 02:32 — ИА Регнум. Судя по данным, приведенным как МВД, так и Генеральной прокуратурой РФ, с 2013 года в России происходит довольно резкий рост числа преступлений, связанных с террористической и экстремистской деятельностью. Подробный анализ статистических данных проводит обозреватель ИА REGNUM Марат Шибутов.

ИА REGNUM Трагедия 03.04.17 Помним. Скорбим

Кроме численного роста, наблюдается опасная тенденция снижения раскрываемости террористических преступлений. Это может свидетельствовать как об увеличении скрытности в террористических ячейках, так и о расширении их деятельности. Возможно, компетентные органы просто не успевают обнаруживать вновь образованные ячейки.

Конечно же, экстремизм и терроризм на территории РФ не представляют собой умозрительных аморфных структур, а носят ярко выраженный исламистский характер.

Успешные действия России по нормализации обстановки в Сирии, с одной стороны, лишают базы крупные международные террористические организации, с другой же — дробят крупные банды, что создает задачу борьбы с оставшимися «осколками».

Все вышеперечисленное рисует тревожную картину подготовки террористического подполья исламистов к масштабной деятельности на территории России. Проблема требует своего решения, и оно, конечно же, будет найдено. Так же, как это уже было сделано в 2001—2004 годах.

Подробнее читайте в статье «Терроризм в России — нарастающая динамика»

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