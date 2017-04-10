Говорящая статистика: террористические угрозы для России растут
Санкт-Петербург, 11 апреля, 2017, 02:32 — ИА Регнум. Судя по данным, приведенным как МВД, так и Генеральной прокуратурой РФ, с 2013 года в России происходит довольно резкий рост числа преступлений, связанных с террористической и экстремистской деятельностью. Подробный анализ статистических данных проводит обозреватель ИА REGNUM Марат Шибутов.
Кроме численного роста, наблюдается опасная тенденция снижения раскрываемости террористических преступлений. Это может свидетельствовать как об увеличении скрытности в террористических ячейках, так и о расширении их деятельности. Возможно, компетентные органы просто не успевают обнаруживать вновь образованные ячейки.
Конечно же, экстремизм и терроризм на территории РФ не представляют собой умозрительных аморфных структур, а носят ярко выраженный исламистский характер.
Успешные действия России по нормализации обстановки в Сирии, с одной стороны, лишают базы крупные международные террористические организации, с другой же — дробят крупные банды, что создает задачу борьбы с оставшимися «осколками».
Все вышеперечисленное рисует тревожную картину подготовки террористического подполья исламистов к масштабной деятельности на территории России. Проблема требует своего решения, и оно, конечно же, будет найдено. Так же, как это уже было сделано в 2001—2004 годах.
Подробнее читайте в статье «Терроризм в России — нарастающая динамика»
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