Москва, 7 апреля, 2017, 18:49 — ИА Регнум.



Bernt Rostad МИД России

Москва и Дамаск расценивают ракетный удар США по авиабазе ВВС Сирии как акт односторонних агрессивных действий Вашингтона в отношении суверенного государства, говорится в официальном комментарии МИД РФ.

Такой официальный комментарий российского внешнеполитического ведомства был оглашен после встречи замглавы МИД РФ Михаила Богданова и посла Сирии в России Рияда Хаддада.

В ходе обмена мнениями о ситуации в Сирии и вокруг неё с учетом нанесённого 7 апреля боевыми кораблями США ракетного удара по сирийским правительственным войскам.

Стороны подчеркнули, что американские силовые действия, демонстративно нарушающие Устав ООН рассматриваются в Москве и Дамаске как неприкрытый акт агрессии против суверенного государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 6 на 7 апреля 2017 года боевые корабли ВМС США нанесли массированный ракетный удар, выпустив 59 крылатых ракет Tomahawk по авиабазе ВВС Сирии Аш-Шайрат.

Власти США заявили, что именно с этой авиабазы была осуществлена химическая атака на провинцию Идлиб, подробности и обстоятельства которой до сих пор не выяснены.