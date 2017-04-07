Москва, 7 апреля, 2017, 18:46 — ИА Регнум. Теракт в Стокгольме в очередной раз показывает необходимость активизации антитеррористического взаимодействия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Стокгольм, Швеция

«Очередной теракт в одной из европейских столиц — теперь в Стокгольме — доказывает, что международный терроризм не собирается сдаваться. В Швеции все тот же почерк, что и при страшных недавних трагедиях в Париже, Ницце, Брюсселе, Берлине, и Лондоне, — говорит депутат — Сколько нужно еще невинных жертв для осознания того, что заигрывания с террористическими организациями со стороны отдельных западных государств несут огромную опасность для всего человечества?».

Сегодня на фоне происходящего в Сирии как никогда актуален вопрос по активизации антитеррористического взаимодействия, уверен парламентарий.

«Мир должен, наконец, объединиться для борьбы с этим злом», — говорит глава комитета.

Слуцкий выразил соболезнования родным и близким погибших при теракте в Швеции.

«В случае соответствующего обращения, уверен, Россия, которая имеет большой опыт в борьбе с терроризмом, окажет всю необходимую помощь в расследовании этого преступления», — добавил он.

В центре Стокгольма грузовик врезался в толпу людей. Статс-министр Швеции Стефан Лёвен назвал инцидент с въехавшим в толпу людей грузовиком терактом. «Три человека погибли. Швеция подверглась атаке. Все говорит о том, что это была террористическая атака», — заявил статс-министр на брифинге.