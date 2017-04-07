Владикавказ, 7 апреля, 2017, 18:42 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

В Северной Осетии установлены обстоятельства взрыва в автомобиле, при котором один человек погиб, а другой — попал в больницу с ранениями.

По данным следственного комитета по региону, в салоне служебной полицейской автомашины «Лада-Приора» была взорвана граната, передает 7 апреля корреспондент ИА REGNUM. Ее привел в действие 25-летний мужчина, задержанный за совершение противоправных действий. От полученных ранений он скончался в больнице.

Задержавший его сотрудник полиции находился за рулем. Взрывом ему были причинены множественные ранения. В тяжелом состоянии его доставили в Моздокскую больницу, где в настоящее время ему оказывается помощь.

По данному факту следственным управлением СКР по региону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 апреля, около 12:30 в Северной Осетии взорвался автомобиль. Инцидент произошел в поселке Калининский Моздокского района. Источники в правоохранительных органах сообщали, что пострадали два человека, находившиеся в салоне автомашины «Лада-Приора».