Кито, 11 апреля, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Новым президентом Эквадора избран Ленин Вольтер Морено. Подробное изложение реакции мировой прессы на это событие описывает постоянный автор ИА REGNUM Владимир Добрынин.

Иван Шилов ИА REGNUM Ленин Морено

По большей части европейские комментарии не отличились развёрнутостью, ограничиваясь констатацией факта. А вот издания стран Нового Света на комментарии, по большей части гневные, не скупились.

Тон здесь задают США, в крупнейшем испаноязычном издании которого, El Nuevo Herald, смакуются стычки эквадорской полиции со сторонниками проигравшего правоцентриста Гильермо Лассо. Поздравления, полученные Морено от президента Венесуэлы Николаса Мадуро и президента Боливии Эво Моралеса, издание прямо записывает в «состав преступления» эквадорского народа, проголосовавшего за «неправильного» для США кандидата.

Избрание в президенты Ленина Морено означает для Эквадора продолжение левой политической программы, предложенной еще предыдущим президентом Рафаэлем Корреа. Доступное жилье и медицинское обслуживание, борьба с бедностью и безработицей — вот основные задачи, которые придется решать Морено в нелегких экономических условиях.

Испанская газета El Mundo, обыгрывая в своей статье полное имя нового эквадорского президента, пишет, что «…ему, Ленину Вольтеру Морено, человеку, названному в честь двух великих мировых мыслителей, предстоит восстановить веру в жизнь у поколения, потерявшего в последнее десятилетие надежды на будущее».

Судя по реакции ликующих эквадорских избирателей, надежды на светлое будущее у боливарианской Южной Америки совсем не исчерпаны.

Подробности в статье «Эквадор: Ленин, апрель 17-го»

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