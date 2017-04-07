Сеул, 7 апреля, 2017, 18:37 — ИА Регнум. 9 мая в Южной Корее пройдут внеочередные президентские выборы. Напомним, что 9 декабря парламент объявил избранному в 2012 году президенту Пак Кынхе импичмент, который был одобрен Конституционным судом 10 марта 2017 года.

Mimacds Мун Джэин

По результатам опроса, проведенного агентством Realmeter в начале апреля, наибольшей поддержкой избирателей (41,3%) пользуется кандидат от Демократической партии (Тобуро минджудан) Мун Джэин. На выборах 2012 года Пак Кынхе обошла его с отрывом всего в 3,53% голосов.

На протяжении президентства Пак он оставался центральной фигурой оппозиции, став председателем Нового политического альянса за демократию в 2015 году. Чем больше росло недовольство политикой президента, тем прочнее становились позиции Мун Джэина.

В июне прошлого года он заявил, что собирается начать общенациональную кампанию за отставку Пак Кынхе, отметив, однако, что это станет лишь первым шагом на пути к более существенным и масштабным переменам, которые необходимы стране.

Основным соперником Мун Джэина является Ан Чхольсу, представитель Народной партии (Кунмин-ый тан). Ранее он входил в состав Нового политического альянса за демократию, но вышел из него 13 декабря 2015 года из-за недовольства действиями Мун Джэина в качестве лидера. Ан Чхольсу симпатизируют 34,5% избирателей.

Одним из важнейших предметов разногласий в рядах оппозиции стал вопрос о размещении в стране американских комплексов ПРО. Кандидат от народной партии всецело поддержал данную инициативу, в то время как Мун Джэин предложил временно приостановить процесс развертывания THAAD.

Кроме того, представитель Демократической партии заявил о готовности вести диалог с Северной Кореей при условии, что в повестку будет включен ядерный вопрос. В отличие от него, Ан Чхольсу не рассматривает возможность начала переговоров с северным соседом в ближайшей перспективе, намереваясь дожидаться более подходящего времени.

В предвыборной гонке участвует также кандидат от партии «Свободная Корея» (Чаю Хангуктан, до 8 февраля 2017 года «Партия новых рубежей» — Сэнури) Хон Джунпхё, губернатор провинции Кёнсан-Намдо. Отколовшуюся от нее 25 января 2017 года «Справедливую партию» (Парын) представляет Ю Сынмин, набравший на праймериз 62,9% голосов.

Партия справедливости (Чоныйдан) в качестве своего кандидата выдвинула Сим Санчжон, своего председателя и действующего члена парламента. В предвыборной борьбе как независимый кандидат участвует также Ким Джонъин, бывший временный председатель Демократической партии.

Однако представители партии «Свободная Корея», «Парын» и Партии справедливости не пользуются значительной поддержкой населения. За Хон Джунпхё готовы голосовать 9,2% избирателей, за Ю Сынмина — 3,0%, за Сим Санчжон — 2,5%, а Ким Джонъину отдают предпочтение только 1,2% опрошенных.