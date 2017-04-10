Киев, 11 апреля, 2017, 01:01 — ИА Регнум. «Нельзя одновременно убивать украинцев и заботиться об их здоровье», — заявила ио министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун и предложила запретить поставки лекарств из России. Подразумевается, что это «кровожадное сопредельное государство» одновременно «лечит и убивает», хотя, грешным делом, можно подумать, что Супрун говорила о своем министерстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Таблетки

Соответствующий запрос — об отказе от российских лекарств на Украине — уже направлен в правительство. Не вписывающуюся уже ни в какие человеческие рамки инициативу обсуждает обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Как стало с некоего времени модным у украинской политической псевдоэлиты, свое заявление Супрун сделала в фейсбуке. Там же она попросила своих подписчиков дать ей знать, есть ли лекарства, которые привозятся из РФ и не имеют украинских аналогов, чтобы заместить их иностранными.

Как тут не перефразировать классика: узок круг этих людей, страшно далеки они от народа. Действительно, почему бы украинскому народу не перейти на европейские лекарства? Неважно, что они значительно дороже (во всяком случае, для Супрун неважно); неважно, что между запретом российских и замещением их импортными может пройти время, в течение которого, очевидно, утопающие будут спасать себя сами. Главное — не покупать лекарства у «агрессора».

Супрун уже обвиняют в твердолобости, в готовности пожертвовать здоровьем и жизнями граждан ради пропагандистских целей. Впрочем, в одной ли пропаганде дело? Российские лекарства дешевле, импортные дороже, с ними в бюджет будет поступать больше денег, а бюджету как раз нужны деньги. Спору нет, пополнять казну — дело жизненно необходимое, только вот ради чьих жизней оно необходимо?

Подробности читайте в статье: Власть Украины настаивает на самоубийстве граждан?

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