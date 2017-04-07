Москва, 7 апреля, 2017, 18:29 — ИА Регнум. Протокол между РФ и Казахстаном о мерах по прекращению действия Соглашения между странами об условиях использования и аренды полигона Эмба (5580 база обеспечения испытательных работ) и межправительственного Договора между государствами об аренде этого полигона президент РФ внес в Госдуму на ратификацию, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

Полигон Эмба-5 в Актюбинской области, Казахстан. 1988 год

Устанавливается прекращение действия Соглашения и Договора с 1 января 2017 г., а также возврат Казахстану земельных участков, движимого и недвижимого имущества полигона в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии с учетом амортизации.

Общая площадь возвращаемых земельных участков составляет более 300 тыс. гектаров, отмечается в сопроводительных документах. «Использование указанных участков для испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники в интересах Российской Федерации прекращено и в дальнейшем не планируется», — следует из документов.

Вступление в силу Протокола в полной мере отвечает интересам Российской Федерации, позволит оптимизировать испытательную базу Минобороны России в Казахстане и прекратить арендные платежи, сэкономив средства федерального бюджета в размере 0,718 млн долларов США в год.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 5 апреля подписал закон о ратификации протокола с РФ о прекращении действия международных договоров, регулирующих вопросы аренды Россией и порядка использования испытательного полигона Эмба в Актюбинской области.