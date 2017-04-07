Нью-Йорк, США, 7 апреля, 2017, 18:27 — ИА Регнум. В рамках экспериментальной программы департамент полиции Нью-Йорка (NYPD) выдаст офицерам 1 тыс. 200 нательных видеокамер, сообщает 7 апреля Associated Press.

Marcela Полиция Нью-Йорка

Сотрудников полиции обяжут включать камеру во время ареста или преследования подозреваемого в совершении преступления.

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Также офицеры будут пользоваться камерой сразу после прибытия на место преступления. Видеозапись будет храниться в течение года.

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Напомним, экспериментальная программа была разработана после постановления суда, установившего случаи ошибочного задержания представителей национальных меньшинств.