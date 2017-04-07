Москва, 7 апреля, 2017, 18:27 — ИА Регнум.



Radziun Корвет «Бойкий»

Отряд кораблей Балтийского флота вышел из Военной гавани Балтийска и направился в Северную Атлантику, сообщает пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту.

По информации пресс-службы, в состав отряда Балтфлота входят корветы «Бойкий» и «Сообразительный», морской буксир МБ-123 и танкер «Кола».

Во время похода экипажи кораблей и судов обеспечения должны отработать более 10 учебно-боевых задач, в том числе совместные учения по установке и поддержанию связи между кораблями, отработать приемы противовоздушной и противолодочной обороны, пополнение запасов и топлива в условиях открытого моря.

Кроме того, экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации флота, базирующихся на борту корветов, произведут учебные полеты в акватории Атлантического океана, отработают поиск подводных лодок условного противника и обнаружение надводных целей.

Общей задачей похода является военно-морское присутствие и демонстрация Андреевского флага в районах ответственности Балтийского флота России.