Саранск, 7 апреля, 2017, 18:21 — ИА Регнум.



Минобороны России Призывники

Весенняя призывная кампания в Мордовии началась 1 апреля. В апреле-июле этого года планируются к отправке на службу более 1 тыс. молодых людей, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Три призывника будут проходить альтернативную службу в Самаре, Нижнем Новгороде и Энгельсе. С начала этого года из Мордовии на военную службу по контракту отправились 82 человека.

Показатель годности здоровья призывников из Мордовии — самый высокий в России. По итогам 2016 года он составил 84,4%.

Глава Мордовии Владимир Волков подчеркнул, что в республике создаются все условия для того, чтобы молодое поколение росло здоровым, сильным, умеющим добиваться поставленных целей. «Отношение к воинской службе сегодня в корне меняется, к ней растет интерес. Этому способствует грамотная работа общественных, патриотических, молодежных организаций республики, а также тренд на занятия спортом и здоровый образ жизни, который мы создаем в Мордовии на протяжении последних лет», — сказал Волков.

В 2016 году в республике стартовала подготовка по специальности «стрелок-парашютист». Более 100 граждан Мордовии, прошедших подготовку в образовательных организациях ДОСААФ России по республике, будут направлены в формирования в соответствии с полученной военно-учетной специальностью — в воздушно-десантные войска.

Командующий Центральным военным округом Владимир Зарудницкий в благодарственном письме главе Мордовии высоко оценил работу республиканских органов власти по всесторонней подготовке молодых людей к воинской службе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках призывной кампании осенью 2016 года Мордовия направила на военную службу более 1,1 тыс. призывников.