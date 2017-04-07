Харьков, Украина, 7 апреля, 2017, 18:18 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Украины сообщило о предотвращении заказного убийства лидера правящей партии Молдавии и фактического руководителя страны, олигарха Владимира Плахотнюка. Как сообщил на пресс-конференции в Харькове министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, 7 апреля состоялась совместная спецоперация правоохранителей Молдавии и Украины, в результате которой были задержаны организаторы и исполнители якобы готовившегося убийства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Totul.md Владимир Плахотнюк

«Синхронно мы задержали организаторов этого убийства», — сказал Аваков. Он отметил «слаженность действий украинских и молдавских правоохранителей».

По словам главы полиции Украины Сергея Князева, операция проводилась одновременно в Киеве и Кишиневе. «Задержаны все участники этой преступной группы — от заказчиков до исполнителей и соисполнителей. Изъято оружие и деньги в Кишиневе, а в Киеве задержаны организаторы этого правонарушения», — отметил глава полиции Украины.

Сейчас, по его словам, продолжаются обыски, в ходе которых изымаются другие вещественные доказательства. «Проводятся следственные действия. К концу этого дня материалы будут направлены для избрания меры пресечения», — отметил Сергей Князев.