Кишинёв, 10 апреля, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Молдавская экономика показала неплохой результат по итогам 2016 года, рост составил 4,1%, при прогнозах в пределах от 1,5 до 4,0%. Что способствовало успешному росту, анализирует Балканская редакция ИА REGNUM.

Wp.com Сланцевый газ

Основную прибыль принесло молдавской экономике сельское хозяйство. Несмотря на продемонстрированные успехи, директор Всемирного банка по Молдавии Алекс Крамер обратил внимание на то, что долгосрочная перспектива развития требует создания большего числа рабочих мест и увеличения значимости частного сектора.

Трудовой туризм молдавского населения постепенно уменьшает свой вклад в молдавскую экономику. По мнению Крамера, Молдавии удалось преодолеть полосу серьезного внутреннего кризиса и теперь необходимо сосредоточиться на укреплении законодательного обеспечения факторов экономического роста.

Поиски нефти и газа на территории Молдавии начинают оборачиваться неожиданной стороной. Как выяснилось из речи совладельца компании Frontera Resources International LLC Зазы Мамулаишвили, компания может также заняться разработкой сланцевого газа. Но, по его же словам, «может, но не будет». Цели компании — освоение обычных нефтегазовых месторождений, что, по планам молдавского руководства, даст стране независимость от российских поставок.

Неурегулированность многих правовых моментов, связанных с предоставлением молдавским правительством концессии компании Frontera Resources International LLC, остается крупным источником беспокойства для местных властей и населения юго-западных районов Молдавии. Именно в этих районах планируется сосредоточить основные работы по поиску и добыче нефти.

Подробности в статье «Молдавия: министр солгал, американцы смогут добывать сланцевый газ в стране»

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