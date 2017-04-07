Лондон, 7 апреля, 2017, 18:13 — ИА Регнум. «Трампа шокировали кадры с погибшими в результате химической атаки детьми, — пишет обозреватель Саймон Дженкинс. — После этого он пришел к выводу, что военная машина Асада заслуживает не только словесных упреков, но и более весомого наказания».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Автор намекает, что эта экзекуция может выйти американцам боком: в 1982 году президент Рейган примерно так же отреагировал на массовые убийства беженцев в ливанских лагерях Сабра и Шатила. «Чего действительно ходел добиться Рейган, мы не знаем: показать силу янки или реально прекратить военные действия в стране. Зато хорошо знаем, что из этого вышло — американские морпехи втянулись в гражданскую войну, которую чужой на Ближнем Востоке выиграть не может никогда. В итоге американским воякам пришлось уйти. Хотя правильнее это было бы назвать бегством».

Вывод Дженкинса относительно возможностей закончить сирийский конфликт выглядит неожиданно, если вспомнить, в какой газете он работает. «Антиасадовская оппозиция должна признать свое поражение. Армия ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должна быть разбита. Россия поступила весьма прагматично, поставив именно на такой исход войны. Можно сколько угодно говорить о том, что Москва «делает свою работу неуклюже и даже топорно» (цитата из выступления пресс-секретаря президента США — прим. ИА REGNUM ), но тем не менее это соответствует реальности. Штаты и Великобритания уже несколько раз пытались оказать помощь оппозиции, но на деле это был просто грубый фарс: Западу, по правде говоря, нет особого интереса до сирийской войны и его вмешательства в конфликт только затягивают его. Еще одна бомбардировка Сирии коалицией ничего не решит».