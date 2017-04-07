Тамбов, 7 апреля, 2017, 18:13 — ИА Регнум. В Тамбовской области подвели предварительные результаты реализации Стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 годы. Как сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации, в прошлом году в регионе улучшили состояние здоровья 37% несовершеннолетних тамбовчан, в 3,5 раза снизилось число преступлений против их жизни и здоровья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети

Эти цифры прозвучали на заседании координационного совета при главе администрации области по реализации Стратегии действий в интересах детей Тамбовской области на 2012−2017 годы. Данный документ затрагивает буквально все сферы жизни семей, в которых воспитываются дети. 2017 год является завершающим в реализации стратегии, временем подведения итогов.

На заседании был рассмотрен вопрос о роли диспансеризации в сохранении здоровья детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью. Диспансеризация этой категории детей проводится с 2007 года в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье». По результатам 2016 года 37% детей улучшили состояние здоровья, ухудшилось состояние здоровья у 5% детей, но, как подчеркивают медики, за счет функциональных отклонений пубертатного периода. Среди детей 15−17 лет число абсолютно здоровых подростков увеличилось на 6%, имеющих хронические заболевания — снизилось на 5%. Тем не менее, более половины подростков имеют те или иные болезни, в том числе хронические.

В ходе заседания рассмотрено также состояние работы по предупреждению преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних. Так, в течение двух месяцев 2017 года на территории области зарегистрировано 60 преступлений, по которым потерпевшими признано 79 несовершеннолетних. Наибольшее количество преступлений совершено в городах Тамбов (14), Рассказово (6), а также Первомайском (5), Мучкапском (5) и Сампурском (4) районах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно, с 28 до 8, снизилось число преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних. Фактов уголовно-наказуемых деяний, связанных с жестоким обращением с детьми, не зарегистрировано.

На заседании отмечалось, что наиболее действенной мерой ранней профилактики преступлений, совершаемых в отношении детей, является пресечение правонарушений, связанных с неисполнением родителями обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению несовершеннолетних. За два месяца текущего года сотрудниками полиции составлено 443 протокола о подобных административных правонарушениях. Наибольшее их количество отмечено в Тамбовском, Моршанском, Кирсановском, Мичуринском районах, городах Тамбов, Мичуринск, Кирсанов, Моршанск.

Подводя предварительные итоги реализации региональной Стратегии действий в интересах детей, курирующий социальную сферу региона вице-губернатор Наталья Астафьева отметила: «Стратегия сработала, по всем ее направлениям наблюдается положительная динамика».