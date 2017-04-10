Киев, 10 апреля, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Продолжается яростная «борьба за живучесть» в сфере энергетики Украины. Подробный обзор происходящего приводит Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

На нефтегазовом фронте самым интересным представляется решение Стокгольмского арбитража по взаимным искам «Газпрома» и «Нафтогаза». Решение затягивается, некоторые эксперты указывают на возможность «ничейного» решения по результатам оценки условий контракта. Такой вариант вполне устроил бы украинскую сторону, так как означает отказ от выплаты «Газпрому» 20 миллиардов долларов. Решение, сроком вынесения которого был объявлен март 2017 года, затягивается.

Угольная энергетика Украины характеризуется уменьшением доли антрацита, что связано с прекращением поставок из Донбасса. Однако здесь имеется удивительный казус, связанный с прибылью украинской госкомпании «Центрэнерго». За 2016 год прибыль этого предприятия возросла в 28,6 раза, что, скорее всего, связано с поставкой донецкого угля под видом импортного.

Усиленный поиск Украиной энергорезервов и оригинальных схем энергопоставок очень понятен, ведь надо же как-то «давать показатели» экономической состоятельности для кредиторов. С другой стороны, резкий разрыв с Россией и Донбассом вызывает явное неудовольствие МВФ, вероятно, желающего большего участия РФ в борьбе за поддержание Украины «на плаву».

Подробности в статье: «Украину сделают тестовым полигоном для Илона Маска: обзор энергетики»

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