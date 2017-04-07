Лондон, 7 апреля, 2017, 18:10 — ИА Регнум.

«Путин решил укрепить свою средиземноморскую военно-морскую группировку именно в ответ на применение американцами ракет и посылает ракетный крейсер к сирийским берегам, — пишет автор. — По мысли президента РФ, это позволит увеличить эффективность действий сирийских сил ПВО».

Минобороны России Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович»

«Верный союзник Башара Асада Владимир Путин не собирается отказываться от поддержки своего сирийского подопечного. Действия Трампа российский лидер оценивает как агрессию против суверенного государства под надуманным предлогом», — отмечает журналист.

«Россия уже давно заявляла, что будет перехватывать любые ракеты своими средствами ПВО, развернутыми в Сирии, однако, несмотря на то, что там установлены С300 и С400, не воспользовалась этой возможностью», — подчеркивает журналист. — Возможно, что, нанося этот удар, американцы хотели проверить, будут ли русские реагировать, как обещали, или нет»