Киев, 7 апреля, 2017, 18:11 — ИА Регнум.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сделает все возможное для того, чтобы после установления безвизового режима с Евросоюзом поездки в страны Шенгенского соглашения стали доступными для украинцев. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщают украинские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Порошенко заявил, что после установления безвизового режима с Евросоюзом власти не будут останавливаться на достигнутом. «Мы сделаем, чтобы поездки украинцев были дешевле, чтобы на Украину пришли лоукосты», — сказал Порошенко.

Кроме того, украинский президент считает, что граждане Украины должны получить возможность ездить в ЕС по своему паспорту за €30—€60, не переплачивая за билеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Европейский парламент одобрил резолюцию о введении безвизового режима с Украиной.

Это означает, что в ближайшее время граждане Украины смогут совершать короткие туристические поездки в страны Европейского союза без виз, но не более того.